Herbstwetter, aber gute Stimmung : Food & Music belebt die Wegberger City

Wegberg Der Name war Programm: Food & Music sorgte jetzt drei Tage lang für eine belebte Innenstadt. Der Rathausplatz wurde zum beliebten Treffpunkt der Besucherinnen und Besucher, die sich von der nasskalten Witterung und eher herbstlich anmutenden Temperaturen nicht abschrecken ließen.

Bei freiem Eintritt war unter anderem die Erkelenzer Formation beets ‚n‘ berries Garant für beste Unterhaltung auch bei Regenwetter. Ein weißer Pavillon bot Schutz vor den Wetter-Kapriolen. „Wir ziehen das durch“, erklärte Sänger und Gitarrist Norbert Winzen. Und berichtete den Gästen der Wegberger Musik- und Gastrosause vom Auftritt im nahe gelegenen Jülich vor wenigen Tagen bei der Veranstaltung Biergarten mit Herz. Im direkten Städte-Vergleich schnitt die Mühlenstadt besser ab. Denn Jülich verfüge nicht mal über einen eigenen Bahnhof, berichtete Winzen seinen Zuhörern augenzwinkernd. Als Akustik-Trio mit Sängerin Natascha Wenrich sowie Ralf Hintzen (Gesang, Piano, Akkordeon) bildet Winzen seit vielen Jahren den Kern des beliebten Ensembles, das sich bei Bedarf mit Bassist Markus Roßbach und Michael „Mitch“ Forg (Percussions) verstärkt. Auch beim Gastspiel vor dem Wegberger Rathaus traten die Berries, die Soul, Rock, Pop, Funk wie auch Chansons in ihr Repertoire aufgenommen haben, zu fünft in Erscheinung. Das erfolgreiche Konzept: bekannte Lieder auf das Wesentliche reduzieren.

Regionale Gastronomiebetriebe sorgten für den passenden kulinarischen Rahmen. Burger und Pulled Pork standen am Food Truck des Klinkumer Imbiss Axel‘s Soul Kitchen auf dem Speiseplan. Cocktails, Bier und alkoholfreie Getränke sowie Heinsberger Grillbratwurst und Currywurst waren an den umliegenden Ständen zu haben. Mit rockigen Klängen eröffnete die Mönchengladbacher Band Wayne das dreitägige Festival. Sängerin Chris Schmitt, die schon bei Rock am Ring vor 50.000 Fans auftrat und früher mit Status Quo tourte, und Musiker René Pütz sind eigentlich als Frontgespann bei Booster bekannt, traten jetzt als stimmgewaltiges Duo namens Delta Mouse in Erscheinung.