Neue Ziegen für Haus Sankt Georg in Wegberg : Steffi und Marlies haben immer etwas zu meckern

Neue Ziegen für Haus Sankt Georg in Wegberg

Watern Die „Ziegenpause“ ist vorbei: Steffi und Marlies sind auf die Streuobstwiese von Haus Sankt Georg gezogen. Bevor sie Besucher empfangen können, müssen sie sich aber erst einmal eingewöhnen.

Seit der vergangenen Woche gibt es wieder zwei Ziegen auf dem Gelände von Haus Sankt Georg in Wegberg-Watern. Die Ziegen gehören der kleinen Farm Bilohe, ehemals kleine Farm Rickelrath, und sind ein Jahr lang auf der Streuobstwiese untergebracht. Steffi und Marlies müssen sich nach einer langen Autofahrt von Niedersachsen aus erst einmal in ihr neues Zuhause eingewöhnen. Betreut werden die beiden von Benedikt und Rasmus, die gerade ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Jugendbildungsstätte der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) im Diözesanverband Aachen absolvieren.