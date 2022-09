Wettbewerb in Wegberg : Skater mit krassen Tricks

Ganz schön gekonnt: Die jungen Skater zeigten bei der HWWE-Contestreihe, was sie alles drauf haben. Foto: Armin Jackels

Wegberg Die Reihe der Wettbewerbe im Nordkreis Heinsberg schloss nun mit dem Contest in Wegberg ab. Die Jugendarbeit in den Städten hatten die einzelnen Veranstaltungen mit den jungen Teilnehmern geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Jackels

Im letzten Skatercontest des Jahres im Rahmen der HWWE-Contestreihe (Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg, Erkelenz) auf der neuen Skateanlange in Wegberg ging es darum, wer zeigt in einem Run auf seinem Skateboard die meisten, besten und schwierigsten Tricks. Alle Einzelwettbewerbe wurden in der Jugendarbeit und Freizeitaktionen für Jugendliche und junge Erwachsene durch Streetworker organisiert und mit Unterstützung der Jugendlichen realisiert.

Der erste Wettbewerb startete im Mai in Hückelhoven unter der Regie von Streetworkerin Tatjana Neumann, gefolgt von Erkelenz im Juni mit Katharina Lücke und Wassenberg im August, betreut von Björn Kruse. Die Veranstaltung in Wegberg lag in Händen von Streetworkerin Birthe Wernery. In Wegberg war aufgrund der Haushaltslage kein Budget für Jugendarbeit vorhanden. Um Aktionen zu ermöglichen, musste auf Fördertöpfe zurückgegriffen werden.

Die Jury bewertete die einzelnen Runs. Foto: Armin Jackels

INFO Bei der Planung kommen die Nutzer zu Wort Die Kommunen sorgen dafür, dass den Jugendlichen adäquate Plätze zur Verfügung stehen. Beispiele sind Städte wie Erkelenz und Wassenberg, die ihre Jugendlichen miteinbeziehen, sie mitreden lassen, damit Skaterparks entstehen, die den Bedürfnissen der jungen Nutzer entsprechen.

„Zum Glück gibt es das Förderprogramm Aufholen nach Corona, was im Kreis Heinsberg über das Sachgebiet Kinder- und Jugendförderung verwaltet und über Kleinanträge der mobilen Jugendarbeit bewilligt wird“, schilderte Birthe Wernery. Neben dem Fördergeld wird der Contest von Sponsoren unterstützt. Der Wegberger Textildruck und die Kreissparkasse sowie der Skateshop Lenzos in Erkelenz spendeten für Organisation und Sachpreise. „Aber Geld ist nicht alles. Ich habe mich mit den Skatern zusammengesetzt und für Wegberg den Contest geplant“, erklärte sie. Aus dieser Zielgruppe wurde auch die Jury gebildet und es hatten sich Jugendliche und junge Erwachsene gefunden, die beim Auf- und Abbau halfen und den Grill- und Getränkestand übernommen haben. Für Wegberg sponserte auch OG Pav, ein bekannter Youtuber in der Skaterszene, mit seiner Marke OG Skateshop weitere Preise. Er moderierte und kommentierte den Contest. Für die musikalische Gestaltung des Wettbewerbs hatte man John Jentges alias DJ Mockingjo verpflichtet, der von der Eisbahn beim Winterzauber bekannt ist.

Es herrschte reges Treiben im Skaterpark, erste Tricks waren im Aufwärmprogramm der Teilnehmer zu bewundern. Insgesamt trugen sich 23 Teilnehmer im Alter zwischen zwölf und 26 Jahren in die Starterliste ein. Die Teilnehmer stammten nicht nur aus Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg, und Erkelenz, sondern auch aus Nettetal, Viersen, Krefeld, Düsseldorf und Aachen. Nach dem Warm-up begrüßte Birthe Wernery Besucher und Teilnehmer und gab das Mikrofon weiter an OG Pav, der den Wettbewerb offiziell eröffnete: „Gestartet wird zu zweit von den sich gegenüberliegenden Hauptrampen. Dabei ist es den Teilnehmern überlassen, welchen Startpunkt sie wählen.“

Die dreiköpfige Jury saß direkt an der Skateanlage. „Unsere Aufgabe ist es, die Runs der einzelnen Teilnehmer nach Schwierigkeitsgrad, Anzahl und Ausführung der Tricks zu bewerten“, erklärte Juror Dennis Thiele. Der Wegberger ist mit seinen 26 Jahren selbst Skater und kennt sich mit allen Tricks bestens aus. Die Teilnehmer hatten für ihren Run zwei Minuten Zeit und mussten versuchen, möglichst viele Tricks zu zeigen. Die beiden Teilnehmer eines Runs traten nicht gegeneinander an, sondern wurden von der Jury einzeln bewertet. Unter der Anmoderation von OG Pav wurde das erste Skaterpaar auf die Anlage geschickt. Wortgewandt und mit den Fachausdrücken kommentierte er den Ablauf und die vorgestellten Tricks.