Neues Fahrzeug : Ein Allrounder verstärkt Xantens Feuerwehr

Propst Stefan Notz und Pfarrer Wolfgang Willnauer-Rosseck (2.v.r.) segneten die drei Fahrzeuge. Daneben Bürgermeister Thomas Görtz und Xantens Feuerwehr-Leiter Markus Windhuis (l.). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Freiwillige Feuerwehr Xanten hat ein neues Fahrzeug bekommen. Dessen Ausstattung macht es zu einem Allrounder für jeden Einsatz. Es ist der dritte neue Wagen seit 2020. Mehr als 1,2 Millionen Euro investierte die Stadt.

Die Freiwillige Feuer in Xanten hat ein neues Einsatzfahrzeug bekommen, ein sogenanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF). Wegen seiner Ausstattung sei es ein „Allrounder“, sagte Markus Windhuis, Stadtbrandinspektor und Leiter der Xantener Feuerwehr. Das HLF transportiere sowohl Löschwasser, als auch technisches Gerät, und es könne bis zu acht Einsatzkräfte mitnehmen. Deshalb könne das HLF für verschiedene Anforderungen eingesetzt werden, bei Bränden genauso wie bei Verkehrsunfällen. „Es hat Material und Personal für jeden Einsatz.“

Es ist das dritte Fahrzeug, das die Stadt Xanten in den vergangenen zwei Jahren für die Feuerwehr angeschafft hat. 2020 wurde bereits ein Tanklöschfahrzeug mit der Bezeichnung TLF 4000-L in Betrieb genommen, 2021 ein Gerätewagen Logistik (GWL). Insgesamt hat die Stadt mehr als 1,2 Millionen Euro investiert, um die drei Fahrzeuge anzuschaffen. Das zeige, welchen Stellenwert und welche Bedeutung die Feuerwehr in Xanten habe, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Freitagabend, als die drei Fahrzeuge gesegnet wurden. Dazu waren auch Vertreter der Politik zum Feuerwehrhaus des Löschzugs Nord gekommen.

Wegen der Corona-Pandemie war die Segnung der neuen Fahrzeuge 2020 und 2021 nicht möglich gewesen. Xanten sei es aber wichtig, dass die Einsatzkräfte unter Gottes Segen gestellt würden, deshalb werde es nachgeholt, erklärte Görtz. Damit sei der Wunsch verbunden, dass alle Feuerwehrleute immer heil von den Einsätzen wieder nach Hause kämen, sagte Propst Stefan Notz von der St.-Viktor-Propsteigemeinde Xanten. Denn es sei nicht immer klar, wenn die Kameradinnen und Kameraden ausrücken müssten, ergänzte Pfarrer Wolfgang Willnauer-Rosseck von der Evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter. „Und so beten wir für Sie, beten wir miteinander, dass alles gelingt in Ihrem Dienst.“ Und so bat Notz um Gottes Segen für die Feuerwehrleute: „Schütze sie in den vielfältigen Einsätzen und lass alle immer wieder gesund nach Hause zurückkehren.“

Die neuen Fahrzeuge werden am Standort des Löschzugs Mitte stationiert. Das HLF ist eine Ersatzbeschaffung, der Vorgänger stand etwa 25 Jahre im Dienst der Feuerwehr. Auch der GWL ersetzt ein älteres Modell, zudem bietet er den Vorteil, dass er auch geländefähig ist, also auf Feldern oder im Wald eingesetzt werden kann. Das dritte Fahrzeug, der TLF-4000, hat einen Wassertank für 4000 Liter, außerdem transportiert er Schaum und Löschpulver. Gerade in Einsatzgebieten, wo die Wasserversorgung vor Ort schwierig sei, habe sich das Fahrzeug seit 2020 schon mehrfach bewährt, berichtete Windhuis.

(wer)