Tag der offenen Tür : Geschenke für Löschgruppe Wardt

Im Namen des Vereins „Inselbrot Wardt“ überreichte Angela Näther eine Feuerwehr-Torte an ihren Mann Oliver Näther, Leiter der Löschgruppe Wardt. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Löschgruppe Wardt hat am Samstag ihr neues Feuerwehrgerätehaus vorgestellt. Zum Tag der offenen Tür kamen viele Besucher. Aus der Nachbarschaft bekamen die Feuerwehrleute Geschenke.

Am Samstag bestand in Wardt eine seltene Gelegenheit: Das neue Feuerwehrgerätehaus am Ortseingang konnte besichtigt werden. Die Löschgruppe Wardt hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Feuerwehrmann Christian Janßen führte Besucher durch das Gebäude und erklärte ihnen die Räume. Das Feuerwehrgerätehaus ist von 2020 bis 2022 gebaut worden. Die Stadt Xanten investierte rund 2,5 Millionen Euro.