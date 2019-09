Löschgruppe Wegberg-Merbeck : „Der Feuermelder“ zum 112. Geburtstag

Hartmut Botz (oben links), Volker Eickels (oben rechts), Thomas Müller und Petra Walbeck-Gormanns präsentieren die zweite Auflage der Zeitschrift „Der Feuermelder”. Foto: Nicole Peters

Merbeck Die Löschgruppe Merbeck informiert in ihrer neu aufgelegten Zeitschrift darüber, was den Freiwilligendienst in ihrer Einheit ausmacht. Und sie kündigt damit ihr Jubiläumsfest am 28. und 29. September an.

Gab es früher einen Brand oder Unfall im Ort, wurden die Feuerwehrleute der Löschgruppe (LG) Merbeck durch ein Brandhorn verständigt. Es wurde durch das Dorf getragen und der Ton war nicht schön, aber laut, erzählten drei heutige Feuerwehrleute, die maßgeblich an der Wiederauflage der Zeitschrift „Der Feuermelder“ beteiligt waren, beim Pressegespräch. Auf deren Titelblatt ist Ehrenlöschgruppenführer Günter Clingen stilecht mit einem Brandhorn von 1888 zu sehen – dieses stammt aus dem Löschgruppen-Altbeständen. In dem 64 Seiten starken, reich bebilderten Medium informieren die Feuerwehrleute sehr anschaulich darüber, was den Freiwilligendienst in ihrer Einheit ausmacht. Darüber hinaus kündigen sie das Jubiläumsfest zu ihrem 112-jährigen Bestehen am 28. und 29. September im und am Gerätehaus an.

Somit steht in Merbeck die Zahl 112 für die wichtige Rufnummer und die Anzahl der Jahre der Löschgruppe. Zu ihrem hundertsten Geburtstag hatten die Mitglieder erstmals „Der Feuermelder“ aufgelegt – jetzt, zum ebenfalls bedeutenden Jubiläum, kommen sie mit einer zweiten, deutlich umfangreicheren Auflage heraus. Die Veröffentlichung ist nach der Befestigung einer Gedenktafel ein weiterer Höhepunkt des Jahres. Die Unterstützung vieler Werbeträger hat die Herausgabe möglich gemacht. Zusammen gefeiert wird dann am letzen September-Wochenende. Los geht es am Samstag, 28. September, ab 15.30 Uhr mit der Eröffnung der Festlichkeiten durch Bürgermeister Michael Stock. Er wird dabei den Anstoß des Menschenkickerturniers am Gerätehaus vornehmen. „Es werden noch gerne Anmeldungen angenommen“, betonte LG-Führer Volker Eickels, „acht Teams zu fünf Personen gibt es schon und es können noch bis zu sechs mehr werden.“ Der Kontakt ist über jedes LG-Mitglied, schriftlich über den Briefkasten am Gerätehaus oder per E-Mail an volker.eickels@feuerwehr-merbeck.de möglich. Der Sonntag, 29. September, beginnt ab 10.30 Uhr mit einem Musikalischen Frühschoppen, bei dem das Trommler- und Pfeiferkorps Schwalmtal Merbeck aufspielt. Es folgen ab 12.30 Uhr die niederländische Gruppe „Dweilorkest De Joekels“ mit Gute-Laune-Musik und ab 15 Uhr „Löschmeister Jackels“ (Marc Breuer) mit Selbstgebackenem aus dem Café Florian unter dem Titel „Kuchen und Comedy“. Weitere Attraktionen sind Kinderschminken, Hüpfburg, Radartorwand, „Spritzenhaus“, eine Schauübung der Jugendfeuerwehr Wegberg und die Ausstellung „FW-Fahrzeuge im Wandel der Zeit“ am Gerätehaus.

Info Zweite Auflage des „Feuermelders“ Herausgeber Freiwillige Feuerwehr Wegberg, Löschgruppe Merbeck Idee Hartmut Botz Realisation Hartmut Botz, Volker Eickels, Thomas Müller, LG Merbeck, Petra Walbeck-Gormanns Fotos LG Merbeck Design walbeck-design.de Auflage 2500 Stück Verteilung kostenlos an alle Haushalte in Merbeck, Tetelrath, Schwaam, Venn, Venheyde; über Werbepartner, Gaststätten und beim Jubiläumsfest.