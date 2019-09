MGV "Liederkranz" eröffnet Ausstellung zur Vereinsgeschichte : Geburtstag im Zeichen der Chormusik

Die Chormitglieder (v.r.) Karl-Heinz Tolls, Karl-Heinz Meyer, Leo Jansen, Helmut Misgaiski (Dirigent) und Johann Mittermayr freuen sich mit Ralf Link (Kreissparkasse Heinsberg) auf viele Besucher von Ausstellung und Konzerten. RP-Foto: Nicole Peters. Foto: Nicole Peters

Wegberg Der MGV „Liederkranz“ feiert mit den „Rather Dorfspatzen“ sein 100-Jähriges. Neben der Ausstellung zur Vereinsgeschichte und dem Jubiläumskonzert ist das Freundschaftssingen mit zehn Gesangsgruppen ein Höhepunkt.

Andere Zeiten, andere Sitten – so ist wohl die Notiz in der Satzung zur Gründung des Männergesangvereins „Liederkranz“ von 1919 zu verstehen: Wer eine Viertelstunde zu spät zur Probe kommt, sollte zehn Pfennig und bei einer halben Stunde 20 Pfennig zahlen. Zur damaligen Zeit viel Geld, kommentiert Sänger Karl-Heinz Meyer, der die Schau mit Ehefrau Elsbeth verwirklicht hat, bei einem Pressegespräch in der Kreissparkasse. Ebenso erregte die Niederschrift einer der Ehefrauen aus früheren Tagen die Aufmerksamkeit: Sie wolle dafür Sorge tragen, dass ihr Ehemann immer pünktlich zum Singen erscheint. Schriftliche Zeugnisse zurückliegender Zeiten, die unter anderem zu sehen sind. Die Schau stellt mit dem Jubiläumskonzert am 28. September und dem großen Freundschaftssingen am 29. September einen Höhepunkt des Festjahres zum 100. Geburtstag des Männergesangvereins (MGV) „Liederkranz“ dar. Dieser tritt seit 2010 zu Konzerten mit den „Rather Dorfspatzen“ auf, und der Gemeinschaftschor steht unter der Leitung von Helmut Misgaiski.

Die Kreissparkasse freue sich, neben Sport und Veranstaltungen jetzt die Kultur unterstützen zu können, begrüßte Filialleiter Ralf Link die Runde, die Bank stellt die Räumlichkeit für die Schau zur Verfügung. 100 Jahre seien ein guter Anlass, gewürdigt zu werden. Und ein Anliegen des Chors sei es, Nachwuchs zu bekommen. „Das 100-Jährige und die Verleihung der Zelter-Plakette an den ‚Liederkranz‘ im Mai feiern wir am Chor-Wochenende“, erläutert Chorleiter Helmut Misgaiski. Beim Jubiläumskonzert, für das es im Vorverkauf Karten bei den Sängern von „Liederkranz“ und „Rather Dorfspatzen“ sowie im Bürgerbüro der Stadt Wegberg gibt, tritt das A-cappella-Sextett „Draufsänger“ aus Osnabrück im Wechsel mit den Wegbergern auf. „Wir wollen Tradition mit Moderne verbinden“, kündigt der Chorleiter an. Vom vierstimmigen Volkslied über klassische Chorliteratur bis zu modernen Stücken von Udo Jürgens, den „Höhnern“ oder „Bläck Fööss“ reicht ihr Repertoire an diesem Abend, um zu zeigen, dass Männerchorgesang Spaß machen und zeitgemäß sein kann. Der „Tag der Chöre“ am Sonntag, der von zehn befreundeten Gesangsformationen gestaltet wird, ist dazu ein Ereignis, das es erstmals in Wegberg gibt. „Wir möchten möglichst viele Leute ansprechen“, bekräftigt Misgaiski, „die Chöre haben Power, und die Zuhörer können kommen und gehen, wann sie wollen.“ Jede halbe Stunde tritt ein anderer auf.

Info 100. Geburtstag des MGV Liederkranz Ausstellung „100 Jahre ‚Liederkranz‘ Wegberg“ mit Festschrift; geöffnet bis Freitag, 27. September, montags bis freitags 9 bis 12.30 Uhr, montags bis donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 16 Uhr; Kreissparkasse, Rathausplatz 8, Wegberg Jubiläumskonzert Samstag, 28. September, ab 19 Uhr, Forum, Wegberg, Vorverkauf läuft Freundschaftssingen der Chöre Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr, Forum, Wegberg, Eintritt frei