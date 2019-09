Therapiehund Anton unterstützt : Anton ist neues „Teammitglied“ auf vier Pfoten in der Kita Merbeck

Merbeck Die pädagogische Arbeit in der Kita wird mit dem Golden Retriever tiergestützt ergänzt.

Von den Kindern seit Wochen herbeigefiebert, war der Beginn des neuen Kindergartenjahres ein großes Ereignis: Anton, ein Golden Retriever Welpe, hatte seinen ersten Arbeitstag in der Städtischen Kindertageseinrichtung Merbeck. Seit seiner Geburt am 21. Mai 2019 beobachteten die Kinder per Fotos und Videos die Entwicklung des Welpen.

Der Hund gehört der Kita-Leiterin Beate Hüllen und lebt bei ihr. In der Prägephase wird er erst einmal an die Kinder, ihr Verhalten und ihre Lautstärke gewöhnt. Sein fester Platz ist im Büro der Leiterin, und von dort aus besucht er zeitweise in Begleitung einer Erzieherin die Kinder draußen oder in den Gruppen.