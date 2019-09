Herbestkirmes vom 20. bis 22. September : Erntedank und Weinfest in Wegberg-Beeck

Beeck Der Vorverkauf für die Beecker Herbstkirmes mit Weinfest (20. bis 22. September) und dem Auftritt der „Maintaler“ hat begonnen.

Karten für das Weinfest am Freitag, 20. September, gibt es zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf in Beeck bei Blumen Fervers und im Beecker Lädchen sowie in Wegberg im Reisebüro Scholz und in der Buchhandlung Kirch. Am Kirmessamstag (21. September) steht der Seniorennachmittag für die Generation 65plus im bestuhlten Festzelt auf dem Programm. Zu Musik, Tanz und Vorträgen werden den Besuchern Kaffee und Kuchen und gekühlte Getränke geboten. Anmeldungen für den Seniorennachmittag nimmt Blumen Fervers unter den Rufnummern 02434 1045 oder 02434 9263840 noch bis zum 15. September entgegen.

Auftakt am Kirmessonntag, 22. September, macht der Mundartgottesdienst in der Beecker Kirche St. Vincentius. Vorbereitet wird der Gottesdienst von Hedwig Klein. Die Erntedank-Dekoration übernehmen die Klompefrauen. Anschließend ziehen alle in Begleitung des Musikvereins Klinkum zum Festzelt. Der Vorstand hofft, dass wieder viele Gruppen in Holzschuhen den Zug bereichern. Auch Gruppen aus anderen Ortschaften und Vereinen sind eingeladen. Die schönsten Klompen werden prämiert. Um 11 Uhr beginnt der traditionelle Klompeball mit der Partyband „Take 2“. Gegen 15 Uhr startet im Festzelt der Vogelschuss. Dort werden die Majestäten für 2020 ermittelt. Die Krönung der neuen Majestäten findet in einer Festmesse im April 2020 statt. Der Eintritt zum Seniorennachmittag am Samstag und zum Klompeball am Sonntag ist frei.