Auftakt am Rathausplatz : Wegberg radelt für gutes Klima

Auftakt am Rathausplatz

Wegberg Wegberg radelt am Sonntag, 8. September, erstmalig für ein gutes Klima. Die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln findet auf dem Rathausplatz in Wegberg statt.

Wegberg ist vom 8. bis 28. September beim Stadtradeln mit von der Partie. In diesem Zeitraum können Mitglieder des Kommunalparlaments sowie alle Bürger und alle Personen, die in Wegberg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de/wegberg. Bei dem Wettbewerb geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie um tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bürgermeister Michael Stock hofft auf eine rege Teilnahme, um aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.