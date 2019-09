Hei on Klei in Gerichhausen : Herrensitzung mit „De Kloetschköpp“

Gerichhausen Die Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ Gerichhausen weist auf den Beginn des Vorverkaufs für die Herrensitzung hin: Kaum ist die traditionelle Kirmes der Dorfgemeinschaft Hei on Klei vorbei, wirft schon Karneval seine Schatten voraus.

Am Freitag, 31. Januar 2020, findet die dritte Herrensitzung von Hei on Klei im Festzelt Zum Ottenhof statt. Mit einem vielfältigen Programm („De Mädschere“, Kai Kramosta, „De Kloetschköpp“ und „Spökes“) will die Dorfgemeinschaft ab 20 Uhr wieder gemeinsam mit allen Männern aus Wegberg und Umgebung eine stimmungsvolle Herrensitzung feiern. Der Vorverkauf hierfür startet am Samstag, 7. September 2019, von 10 bis 12 Uhr in der Gaststätte „Christos Theke“ (Beeckerstraße 114 in Wegberg). Eine Karte kostet 22,50 Euro. Die bereits bei der vergangenen Sitzung reservierten Karten liegen dort ebenfalls zur Abholung bereit. Erstmals gibt es ab diesem Jahr keine fest zugewiesenen Plätze für reservierte Karten. Für Infos steht die Dorfgemeinschaft Hei on Klei unter der E-Mail-Adresse karnevalsteam@heionklei.de zur Verfügung.