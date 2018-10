Wegberg: Jahresversammlung bei Hei on Klei

Wegberg Gerd Anders, Gründungsmitglied des Elferrates, wurde bei der Jahresversammlung der Grün-Weißen ganz besonders gewürdigt.

Zu ihrer turnusmäßigen Jahresversammlung hatte die Dorfgemeinschaft Hei on Klei ihre Mitglieder ins Vereinslokal Christo’s Theke eingeladen. Die wichtigsten Personalien zuerst: Bei den (Teil)Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstands wurden Vorsitzender Rudi Babka und 2. Geschäftsführer Michael Kippe einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und somit für drei weitere Jahre gewählt. Zum neuen Ehrenmitglied des Vereins wurde Gerd Anders gewählt. Anders ist Gründungsmitglied des Elferrats von Hei on Klei, kümmert sich seit vielen Jahren um den Kartenverkauf für die Galasitzung und ist immer dann zur Stelle, wenn bei der Dorfgemeinschaft handwerkliches Geschick gefragt ist. Mit Vorstandsmitglied Frank Krekelberg stellte Hei on Klei außerdem bereits den designierten König für die Kirmes 2019 vor.

Da nach dem alten Geschäftsjahr bekanntlich auch immer vor dem neuen Geschäftsjahr ist, stehen in Kürze schon die nächsten Termine für die Dorfgemeinschaft auf dem Programm: Am 4. und 11. November stehen die ersten karnevalistischen Biwaktouren auf dem Programm, am 17. November wird Hei on Klei mit einer stattlichen Abordnung bei der Prinzenproklamation auf der Burg Wegberg zugegen sein. Am 16. Dezember lädt Hei on Klei, wie immer traditionell am 3. Advent, zur Senioren-Weihnachtsfeier in das Beecker Pfarrsälchen ein.