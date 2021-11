Kandidat aus Wegberg : Landtagswahl – Norbert Boxberg tritt für Piraten an

Der Wegberger Norbert Boxberg tritt erneut für die Piraten an. Foto: Piratenpartei

Wegberg (RP) Die Piraten NRW kämpfen um den Wiedereinzug in den Landtag in Nordrhein-Westfalen. Bei ihrer Aufstellungsversammlung in Düsseldorf nominierten sie jetzt die Listenkandidaten für den Urnengang im Mai kommenden Jahres.

Unter diesen Kandidaten ist mit Norbert Boxberg auch ein Wegberger. Er nimmt den 16. und damit letzten Listenplatz ein.

Der über 70-jährige Sozialpädagoge trat bereits 2017 für die Landtagswahl an. Er wurde 1946 im bergischen Wipperfürth geboren und lebt jetzt in Wegberg. Spitzenkandidatin der Piraten in NRW ist die 26-jährige Kerpenerin Alessa Flohe. Sie betont: „Letztlich wurde in den vergangenen vier Jahren nur der Stillstand kultiviert. Jede Stimme für die Piratenpartei und für mich ist ein klares Signal an die anderen Parteien, dass es Zeit für einen Wandel ist.“

Und Wilk Spieker aus Bad Driburg, der Listenplatz zwei ergattert hat, ergänzt: „NRW benötigt dringend ein politisches Update. Tatsächlich haben sich viele Bereiche eher zurück entwickelt im Vergleich zu unserer Fraktionszeit in Nordrhein-Westfalen. Die Digitalisierung unserer Schulen ist in der Pandemiezeit vollkommen schief gelaufen, der Pandemieschutz unserer Kinder erst recht.“

(RP)