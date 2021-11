Wegberger Autorengruppe Siebenschreiber : Ringen um Worte führt zu erbaulichen Texten

Wegberg Im vergangenen Jahr wurde die Autorengruppe Siebenschreiber zehn Jahre alt. Aus einem Workshop haben sich Schreibbegeisterte zu Schriftstellern entwickelt. Nun steht die traditionelle Herbstlesung an.

Für das Verständnis ihrer Leidenschaft lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Stift und Papier in Mantel- und Hosentaschen, auf Kommoden, dem Esstisch und sogar auf dem stillen Örtchen gehörte bei allen sieben schon lange zum festen Lebensbestandteil, aber der Schritt zum fest umrissenen Schreiben, dem Vorlesen vor Publikum und der Veröffentlichung entsprang dem konkreten Anlass und der eigenen Entscheidung.

Termin Die Lesung Herbstblätter beginnt am 25. November um 19 Uhr in der Wegberger Mühle. Die Auftritte werden stets von einem Beiprogramm begleitetet

„Wir kannten uns alle nicht, allerdings wurde schnell klar, dass ich keine gebürtige Wegbergerin bin“, sagt die aus Hessen an den Niederrhein umgesiedelte Renate Müller. Sie fand sehr schnell Anschluss und zog in der Zwischenzeit sogar näher an die Stadt heran. Aus den ursprünglichen zwei Gruppen formte sich nach kurzer Zeit eine, 2014 entstand der heutige Name Siebenschreiber. Inzwischen ist der Name in der Region bekannt und bürgt für Qualität und Unterhaltung.