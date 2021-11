Einsatz in Wegberg : Unbekannte sprengen Geldautomat

Info

Die Polizei im Kreis Heinsberg verzeichnete allein im Jahr 2020 Sprengungen am 21. April in Gillrath, am 6. Mai in Selfkant-Höngen, am 3. Juni in Heinsberg-Randerath und zuletzt am 15. Juni in Wassenberg. Beim Versuch blieb es am 25. Juni in Selfkant-Tüddern.

In Wegberg wurden am Sonntag und Montag, 1. und 2. Dezember, in Dalheim und Arsbeck Zigarettenautomaten gesprengt. Die Täter entkamen mit Zigaretten und Geld.

Weitere Taten:

14. November 2018 An einem Rewe-Markt in Brüggen wird ein Geldautomat gesprengt. Die Täter flüchten in Richtung Niederkrüchten.

11. Dezember 2018 Unbekannte sprengen den Geldautomaten der Volksbank-Filiale an der Lauerstraße in Gerderath.

8. Februar 2019 In der Nacht zum 9. Februar schreckt ein lauter Knall Einwohner in Gangelt und Aldenhoven auf. Erst wurde ein Geldautomat gesprengt, wenige Stunden ein Zigarettenautomat in Aldenhoven.

17. April 2019 In Übach-Palenberg versuchen Unbekannte, einen Geldautomaten zu sprengen.

15. August 2019 Unbekannte sprengen den Geldautomaten in der Postbank-Filiale an der Kölner Straße in der Erkelenzer Innenstadt.

17. September 2019 Eine Gruppe Vermummter sprengt zwei Geldautomaten in Kirchhoven und flieht in Richtung niederländische Grenze.

14. Oktober 2019 Unbekannte sprengen den Geldautomaten einer Volksbank in Heinsberg-Karken.