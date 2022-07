Maßnahmen in NRW sollen begründet sein : FDP fordert mehr Forschung für bessere Corona-Politik

Düsseldorf Die Liberalen im NRW-Landtag fürchten, dass im Herbst neue Corona-Maßnahmen verhängt werden, ohne dass klar ist, ob und wie diese tatsächlich wirken. Sie fordern jetzt mehr Studien.

Das NRW-Gesundheitsministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) verweist auf die bereits laufenden Forschungsprojekte der virologischen Institute an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Mittels Kohortenanalysen will man dabei beispielsweise das Infektionsgeschehen und die Entwicklung der Immunität in der Bevölkerung beleuchten. Man versucht, Infektionsketten und Impfdurchbrüche besser zu verstehen, und eine Studie zu Hürden für die Impfbereitschaft ist auch geplant. Das Land fördert diese Forschungen mit 2,4 Millionen Euro. Allerdings wird es dauern, bis sie Erkenntnisse abwerfen: Erste Zwischenergebnisse werden Anfang Herbst erwartet.