„Kölsche Weihnacht“ in der Mühlenstadt : Paveier kommen wieder nach Wegberg

Wegberg Diesmal wird es weihnachtlich: Nach zwei eher karnevalistischen Gastspielen kommen die Kölner Musikanten mit der „Kölschen Weihnacht“ in die Mühlenstadt. Im „Gepäck“ haben die Paveier noch andere Prominente.

Aus der fünften Jahreszeit sind sie seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „Leev Marie“ oder „Buenos dias Mathias“ versetzen sie ihr begeistertes Publikum in ausgelassene Karnevalsstimmung. In der bevorstehenden Adventszeit zeigen sich die sechs Paveier aber auch wieder von einer ganz anderen, eher besinnlichen Seite — sie laden zu ihrem traditionellen Konzert „Kölsche Weihnacht“ ein.

Bei 20 Terminen in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz wollen die Profimusiker aus der Domstadt auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen – auch in Wegberg. Im Forum der Mühlenstadt möchte die Truppe um die drei Sänger und Gitarristen Hans-Ludwig „Bubi“ Brühl, Klaus Lückerath und Sven Welter am Samstag, 10. Dezember, für ein ganz besonderes Weihnachtsgefühl sorgen. Für den spektakulären Auftritt in Wegberg bringen die Paveier musikalische Verstärkung mit. Kabarettist Marc Metzger, Sopranistin Constanze Störk und das Streich-Ensemble des WDR-Rundfunkorchesters sind ebenso mit von der Partie bei der weihnachtlichen Veranstaltung wie die Kölner Newcomer-Band Auerbach.