Mobilitätsangebot auch in Wegberg : Westbike-Start stellt Betreiber zufrieden

Kreis Heinsberg Auch in der Stadt Wegberg kommt das Fahrrad-Leih-Angebot der Westverkehr gut an. Weitere Stationen sind im Kreis Heinsberg geplant.

Am 29. September eröffnete die Westverkehr an mehreren Standpunkten im Kreis Heinsberg Fahrradverleihstationen. Auch in Wegberg sieht man seit kurzem die weißen Westbikes mit Stationen am Busbahnhof, an Haus Wildenrath, an der Markusstraße der Nähe des Rathauses und am Kostenpflichtiger Inhalt Bahnhof.