Impfkampagne im Kreis Heinsberg : SPD will den „Turbo-Booster“ anwerfen

SPD will den „Turbo-Booster“ anwerfen

Kreis Heinsberg Im Kreis Heinsberg müssten viel mehr Menschen mit einem angepassten Omikron-Impfstoff versorgt werden, sagt die Landtagsabgeordnete Lena Teschlade. Sie schlägt mobile Impfteams als Ergänzung vor.

Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag NRW hervorgeht, müssten in Nordrhein-Westfalen circa sechs bis acht Millionen Menschen mit einem angepassten Omikron-Impfstoff geimpft werden. „Diese werden vor Ort durch das mangelnde Engagement der NRW-Landesregierung aktuell aber nur sehr schlecht erreicht“, kritisiert die Abgeordnete Lena Teschlade.

Um die Impfkapazitäten in den Arztpraxen und Apotheken sowie bei den betriebsärztlichen Angeboten zu unterstützen, sind die Kommunen von der Landesregierung beauftragt worden, eigene Vorhaltestrukturen für die Impfung einzuplanen. Im Kreis Heinsberg müssten dadurch aktuell 3648 Impfungen pro Woche als kommunales Angebot zur Verfügung gestellt werden. „Tatsächlich können hier aber nur rund 1303 Dosen pro Woche maximal verimpft werden, weil die Landesregierung die Kommunen bei der Bereitstellung der Strukturen in keiner Weise unterstützt“, so Lena Teschlade. Die Herbstwelle baue sich immer weiter auf, aber die Landesregierung zeige keinerlei Initiative, um die Impfbereitschaft vor Ort zu erhöhen und die benötigten Strukturen dafür zu aktivieren.