Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Kühltransporter in Hückelhoven gestohlen

Erkelenzer Land Der schwarze Mercedes-Benz Sprinter stand im Hückelhovener Stadtteil Hilfarth und wurde in den frühen Morgenstunden am Montag gestohlen.

Diebstahl aus parkendem Auto An der Straße Stülpend in Erkelenz-Kückhoven schlugen Unbekannte die Scheibe eines Autos ein und erbeuteten ein Portemonnaie mit Ausweisen sowie einen Rucksack mit Schulbüchern. Der Tatzeitraum lag nach Polizeiangaben zwischen Donnerstag, 3. November, 21.15 Uhr, und Freitag, 4. November, 11 Uhr.

Einbruch in Einfamilienhaus Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 17.40 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Karolinenstraße in Wegberg. Sie durchsuchten das Haus; ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden

E-Scooter entwendet Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Parkhofstraße in Hückelhoven stahlen Unbekannte am Freitag, zwischen 15 Uhr und 21 Uhr, einen E-Scooter.

Kleintransporter gestohlen Am frühen Montag, zwischen Mitternacht und 5.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen an der Goethe­straße in Hückelhoven-Hilfarth abgestellten schwarzen Kühl-Kleintransporter vom Typ Mercedes-Benz Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen.

Bilanz von Verkehrskontrollen Bei Verkehrskontrollen ahndete die Polizei am Wochenende zweimal in Erkelenz und einmal in Wassenberg Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln. Zweimal in Wassenberg und einmal in Erkelenz ertappte die Polizei Fahrer ohne Führerschein. In Erkelenz, Wassenberg, Wegberg und Hückelhoven-Hilfarth wurden zudem kontrollierte Personen mit Betäubungsmitteln ertappt.

