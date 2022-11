Buch-Haltestelle in Rickelrath : Gehaltvolle Lektüre verkürzt die Wartezeit auf den Bus

Rickelrath Für eine tadellose Ordnung in dem integrierten Bücherschrank sorgen neun Paten im monatlichen Wechsel. Dass das Projekt der Dorfgemeinschaft ein Erfolg ist, zeigte sich bereits in den ersten Wochen.

Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden sollte es auch in Rickelrath einen offenen Bücherschrank geben. Man diskutierte anfangs über verschiedene Materialien. Von einem tannengrün gestrichenen Holzhäuschen bis hin zu einer ausrangierten, grün-weiß lackierten Telefonzelle reichten die Vorschläge. Die zündende Idee zu einem integrierten Bücherschrank in der Bushaltestelle entstand auf Anregung des Technischen Beigeordneten der Stadt Wegberg, Frank Thies.

Antrag in Tönisvorst : CDU will Haltestelle Tempelsweg verlegen

Die in die Jahre gekommene Haltestelle wurde von der Stadt Wegberg neu errichtet und bot den literarischen Werken ausreichend Platz. Kurzerhand übernahm der Baufhof unter Leitung von Ingmar Pape die Realisierung. Patrick Dörenkamp, Schreiner und Mitarbeiter des Bauhofs, gestaltete das Häuschen so, dass es zum Charakter des Dorfes passt und inzwischen am Kindergarten in Harbeck sogar einen Zwilling hat.