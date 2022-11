Isabel Kaphahn wirft 16 Tore : HSV Wegberg deklassiert auch Mettmann-Sport

Handball Die Wegbergerin Isabel Kaphahn erzielt 16 Tore und führt den Verbandsliga-Aufsteiger zum deutlichen 32:18-Erfolg über Mettmann-Sport. Auch die Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven gewinnen in der Bezirksliga weiter.

Auch die Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven sind in der Bezirksliga weiterhin richtig stark drauf. Bei der dritten Mannschaft des ATV Biesel hatte der ASV letztlich wenig Probleme und gewann klar mit 31:19. Dabei sah es nach der ersten Halbzeit beim Pausenstand von 14:10 noch gar nicht so deutlich aus. Erst im zweiten Durchgang zog der Tabellenführer davon.

Der Abstand zum Zweiten ist sogar auf zwei Punkte angewachsen. Das lag am direkten Duell der Verfolger HSV Wegberg und SSV Gartenstadt. Die Wegberger, die vor dem Spieltag Zweiter waren, erwischten einen schlechten Start, kämpften sich bis zur Mitte der ersten Halbzeit aber zurück ins Spiel. Gastgeber Gartenstadt konterte die kleine Aufholjagd des HSV wiederum und ging mit einer recht klaren 15:10-Führung in die Kabine. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich das erwartet enge Spiel. Wegberg erhöhte das Tempo und ging in der 44. Minute sogar erstmals in Führung.