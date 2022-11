Im Flachsmuseum Beeck : Ukrainische Familien erleben unbeschwerten Nachmittag

Beeck Auf Einladung der Initiative „Sankt Martin hilft“ erhielten die Geflüchteten einen Einblick in die Flachsverarbeitung und machten im benachbarten Trachtenmuseum eine freudige Entdeckung.

Um den aus der Ukraine nach Wegberg geflüchteten Menschen einen unbeschwerten Nachmittag und Abstand von den Sorgen und Ängsten aufgrund des Krieges in ihrer Heimat zu ermöglichen, hat die Initiative „Sankt Martin hilft“ die Familien zu einem ukrainischen Nachmittag in das Beecker Flachsmuseum eingeladen.

Nach einer gemütlichen Einstimmung bei Kaffee und Kuchen gaben Mitglieder des Heimatvereins Beeck den Teilnehmern Einblicke in die Flachsbearbeitung und erklärten den Weg von der Flachspflanze bis hin zum Leinenstoff. Mit Begeisterung nahmen die Kinder das Angebot an, selbst an den historischen Geräten die Flachsverarbeitung beim Riffeln, Brechen, Schwingen, Hecheln und Weben zu erfahren. Ihr Fleiß und ihr Interesse wurden am Ende vom Heimatverein mit dem Flachsdiplom belohnt.