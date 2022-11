Start vor mehr als 20 Jahren : Wegberger Hautarztpraxis eröffnet dritten Standort

Wegberg Drei Standorte mit sieben Ärzten: Die Hautarztpraxis von Claudia Billmann ist seit der Gründung im Jahr 2001 kontinuierlich gewachsen. Vor Kurzem wurde eine dritte Niederlassung eröffnet.

Angefangen hat alles vor mehr als 20 Jahren: 2001 eröffnete Claudia Billmann ihre Hautarztpraxis in Wegberg. Zuerst befand sich diese am Rathausplatz, 2008 dann zog die Fachärztin an die Burgstraße in die Räume der ehemaligen Textilfabrik Billmann, die sich seit der Gründung vor 130 Jahren in Familienbesitz befindet. 2012 kam dann eine erste Niederlassung in Erkelenz hinzu, und seit Oktober gibt es einen weiteren Standort in Linnich. Was als klassische Einzelpraxis begann, ist heute ein Behandlungszentrum mit sieben Ärzten an drei Standorten. Hinzu kommen vier Auszubildende zu medizinischen Fachangestellten. „Wir haben festgestellt, dass die Nachfrage nach dermatologischen Behandlungen hoch ist“, erklärt Carl Billmann, Leiter Kommunikation, den Grund für den Expansionskurs.