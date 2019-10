Kids4Fun in Wegberg : Kinder lernen neue Sportarten kennen

Kids4Fun in Wegberg

An insgesamt neun Stationen konnten die jungen Sportler verschiedene Sportarten ausprobieren. Der HSV Wegberg lud zum Probewerfen auf das Tor ein. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Bei einem Sportinformationstag in der Dreifachturnhalle im Schul- und Sportzentrum stellen sich Wegberger Vereine vor.

Einrad fahren lernen oder sich im Golf versuchen – eine neue Sportart ausprobieren konnten Kinder am Samstag in Wegberg. Zum dritten Mal hatte der Stadtsportverband Wegberg zu „Kids4Fun“ in die Dreifachturnhalle im Schulzentrum eingeladen. Dieser Sportinformationstag bietet Gelegenheit, neue Sportarten zu entdecken und Kontakte zu Wegbergs Sportvereinen zu knüpfen. Bei der Aktion stellten die Sportvereine sich und ihre Arbeit vor.