Herbstfest mit Street Food Festival in Wegberg : Großer Andrang beim Street Food Festival

Wegberg Erstmals lockten zum Herbstfest frisch zubereitete internationale Speisen aus Foodtrucks und Garküchen zum Besuch in die Innenstadt. Ein Krammarkt und geöffnete Geschäfte am Sonntag luden zum herbstlichen Bummel ein.

Im Abstand von wenigen Schritten taten sich Essenskreationen aus verschiedenen Ländern für abwechslungsreiche Gaumenfreuden auf. Dabei sorgten variierende Zutaten und unterschiedliche Gerichte dafür, dass die Besucher entsprechend ihrer Vorlieben auf ihre Kosten kamen. Gemütlich und trocken unter großen Pagodenzelten sitzend, nahmen sie Flammkuchen nach Elsässer Art oder italienische Pasta aus dem Parmesanlaib zu sich. Pulled-Pork-Gerichte vom Smoker waren dazu ebenso gut vertreten sowie Crêpes, Burger-Kreationen mit Beilagen und original amerikanische Steak-Sandwiches. Ebenso gab es ein größeres Angebot an vegetarischen Spezialitäten zu Softdrinks, Bier, Wein oder Cocktails. In der Mitte des Platzes hatten „Streetfood and Music“-Organisator Manfred Beaumart und sein Team mit ihrem Getränkestand das Geschehen gut im Blick. 2016 war er mit dem Angebot erstmals in Hückelhoven gewesen, erzählte er. „Was sich bewahrheitet hat ist, dass es gut ist, etwas zu den kleineren Orten hinzubringen“, meinte er, „trotz relativ schlechtem Wetter ist das Festival in Wegberg für die Werbegemeinschaft und für uns gelungen.“ In bewährter Weise zur Live-Musik der Gruppen „lostinmusicx“ und „Poppyfields“ werde es sehr gut angenommen. Dabei habe es sich auch als richtig erwiesen, als erster Anbieter in Deutschland die Eintrittspreise abgeschafft zu haben. „Gemütlich sitzen und essen bei guter Musik“ sei die Devise, die sich so attraktiv für die Beteiligten umsetzen lässt. Das Herbstfest wurde von der Stadt Wegberg und der Werbegemeinschaft gemeinsam organisiert. Für Stadtmarketing-Mitarbeiter Mario Kempf stellten Street Food Festival und Herbstfest mit Krammarkt und verkaufsoffenem Sonntag eine weitere gute Möglichkeit dar, die komplette Innenstadt mit einer Vielzahl an Aktionen zu beleben. Eingebunden in das Wochenende war die Prämierung der Teilnehmer, die beim Stadtradeln mitgemacht hatten. Dazu wurden Fundsachen wie Fahrräder versteigert. Und auch Tanja Schmidt, stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft Wegberg, äußerte sich sehr zufrieden. „Es ist ein Antesten und wir wollen das Festival gerne langfristig nach Wegberg holen“, sagte Tanja Schmidt, „wir sind ein relativ neuer Vorstand mit vielen Ideen – je mehr Erfahrung wir haben, desto mehr können wir umsetzen.“