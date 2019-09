„Land un Höhner Heimatförderpreis“ in Wegberg-Merbeck : Das Engagement „stiller Helden“ wertschätzen

Merbeck Die Geflügelliebhaber Merbeck vergeben beim Höhnerball den „Land-un-Höhner-Heimatförderpreis“ an Ehrenamtler.

Vereinsvorsitzender Andreas Theißen, der ebenso wie Geschäftsführerin Magda Simons führender Kopf des Projekts ist, führt als auslösende Initiative für die erste Preisverleihung das zu dieser Zeit neu aufgelegte Heimat-Förderprogramm des Landes NRW an. „Den Heimatgedanken haben wir Geflügelliebhaber ein Stück weit adoptiert“, betont er. Der Verein selbst hat 33 Mitglieder, von denen 16 Jugendliche sind. Dazu können sie auf die Unterstützung von 30 Freiwilligen bauen. Stefan Lenzen, der sehr für das Thema Heimat brennt und im Landtag dafür aktiv ist, bestätigt die große Bedeutung von Wertschätzung des ehrenamtlichen Einsatzes für das heimatliche Umfeld. „Es ist wichtig, die Heimat zu fördern und dass die Arbeit der Personen im Hintergrund, die die wahren Kümmerer sind, gewürdigt wird.“ Er ist seit 2017 für die FDP Mitglied im Landtag NRW und auch im Heimatausschuss. So sei das Heimat-Förderprogramm 2017 angestoßen worden, und die zugehörigen Richtlinien sind im Sommer 2018 rausgekommen. Es umfasst die Bausteine Heimat-Scheck (2000 Euro), Heimat-Preis (5000 Euro), Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-Zeugnis. Inzwischen seien viele Kommunen und Kreise auf dem Weg, den Heimat-Preis zu verleihen, berichtet er, wobei das Fördergeld auf mehrere Einzelpreise verteilt werden kann. In seinen Augen ein weiterer guter Weg der öffentlichen Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit. Mit Blick auf die vielen Engagierten, auch in Merbeck, spricht er von „stillen Helden des Alltags, deren Tun sonst keiner mitkriegt“ und das auf diese Weise wertgeschätzt wird. „Heimat und Ehrenamt gehören zusammen“, fügt er an, „sie sind untrennbar miteinander verbunden.“