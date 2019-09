Am 9. Oktober in Wegberg : Knebels Affentheater im Forum

Am 9. Oktober in Wegberg

Wegberg Nach dreijähriger Abstinenz ist Herbert Knebels Affentheater wieder in Wegberg zu sehen.

Wiedermal setzen Herbert Knebel und seine Kumpels vom Affentheater auf die altbewährte Mischung aus Musik, egal ob von Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbinson, David Bowie und hasse nich gehört, herrlich blöde Ensemble Nummern und natürlich, nicht zuletzt, die schönen Knebel-Geschichten.

Der Vorverkauf für das Gastspiel im Forum in Wegberg läuft bereits. Karten gibt es für 26 Euro zuzüglich Gebühren in Wegberg beim Reisebüro Lotto Scholz (Am Bahnhof und Beecker Straße), in der Burg Wegberg, Buchhandlungen Viehausen und Wild (Erkelenz), Ratheimer Lotto Lädchen und in der Buchhandlung Wild in Hückelhoven. Online-Tickets.

www.reservix.de