Jubiläumsfest der Feuerwehrlöschgruppe Merbeck : Im 112. Jahr ein Schüppchen draufgelegt

Merbeck Das Feuerwehrfest zum 112. Geburtstag der Löschgruppe in Merbeck bietet zum Jubiläum Extras wie ein Menschenkickerturnier und eine historische Fahrzeugausstellung. Auch die Jugend bringt sich gekonnt mit ein.

Unter dem Motto „Im Wandel der Zeit“ wurden verschiedene Typen zurückliegender Jahrzehnte gezeigt. Er sei an der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr interessiert und sie mache einen guten Job, fand er, diese Arbeit sei wichtig, er habe Respekt vor den Feuerwehrleuten, denke aber, dass es für ihn selbst nichts wäre. Die Fahrzeugschau war beim sonntäglichen Jubiläumsfest zum 112-jährigen Bestehen der Merbecker Löschgruppe neben einer Schauübung der Jugendfeuerwehr sowie Comedy und Live-Musik eine der Attraktionen. Als sportliches Jubiläumsextra kam am Samstag das Menschenkickerturnier hinzu.

Das Material und Zubehör verbesserte sich im Laufe der Zeit, stellte der Jugendliche bezüglich der Ausstattung richtig fest. Den amerikanischen Zug fand er besonders toll. „Beim amerikanischen System führte man viel mehr Wasser mit und es gab separate Autos für technische Hilfeleistungen“, erläuterten Löschgruppenführer Volker Eickels und Stellvertreter Thomas Müller, „sie haben mehr Chrom und legen mehr Wert auf Optik.“ Top-aktuell und ein wahrer Exot war das Flugfeld-Löschfahrzeug der Nato Air Base aus Geilenkirchen: Kompakt gebaut verfügt es über ein Fassungsvermögen von 12.000 Litern Wasser, 1400 PS und wiegt komplett befüllt 50 Tonnen. Einblicke in die Historie gaben dazu Drehleiter, Unimog und weitere Feuerwehrfahrzeuge. So waren diese früher mit Holzsitzen ausgestattet, die Atemschutzgeräte befanden sich im Aufbau, es gab mehr Gänge und keine Servolenkung. Gäste sahen so, was sich im Laufe der Zeit getan hat.„Wir wollen mit dem Fest Kinder und auch Leute jenseits der 18 Jahre interessieren“, betonten die beiden Feuerwehrleute, „zum Jubiläum haben wir an einem zusätzlichen Tag das Menschenkickerturnier veranstaltet, anstatt sonst moderne diesmal historische Fahrzeuge gezeigt und somit ein Schüppchen draufgelegt.“