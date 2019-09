Spatenstich für Neubau in Wegberg-Arsbeck : Kindergarten mit Platz für 110 Kinder

Marc Neumann (von links), Christine Karneth, Stefanie Schneider, Frank Thies, Joachim Siebmanns, Architekt Martin Hano, Bernhard Gottlob, Architekt Ralph Hansen, Bürgermeister Michael Stock und Silvia Gottlob beim ersten Spatenstich für den neuen Arsbecker Kindergarten. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Mehr als 200 Kindergartenplätze fehlen zurzeit in Wegberg. Doch Besserung ist in Sicht: In Arsbeck entsteht eine Kindertageseinrichtung für sechs Gruppen und 110 Kinder. Betriebsstart wird voraussichtlich Ende 2020 sein.

Es ist ein Bauprojekt, das viele Eltern angesichts von derzeit 203 fehlenden Kindergartenplätzen in Wegberg begrüßen dürften. Am Ortsausgang Arsbeck Richtung Wildenrath, an der Abbiegung der alten Bundesstraße 221, ist jetzt der offizielle Spatenstich zum Kindergarten-Neubau erfolgt. Auf einer Grundstücksfläche von 4000 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 1100 Quadratmetern werden sechs Kindergartengruppen für 110 Kinder entstehen. Die Zuständigkeit liegt im Wegberger Stadtgebiet beim Kreisjugendamt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe wird die Einrichtung betreiben. Mit dem Betriebsstart wird Ende 2020 gerechnet.

„Bald befinden wir uns mittendrin in einer großen Baustelle“, begrüßte Bürgermeister Michael Stock die Beteiligten, zu denen Rats-, Verwaltungs- und SEWG-Vertreter gehörten, „wir sind froh, in Arsbeck ein Grundstück gefunden zu haben, das allen Ansprüchen genügt.“ Zum einen floriere der Ort, in dem viele Menschen Kinder haben, wie der Besuch der Grundschule zeige. Zum anderen gewährleiste die Straßenanbindung, dass auch Kinder aus anderen Orten kommen können. Er dankte dem Kreis Heinsberg, für den stellvertretender Jugendamtsleiter Joachim Siebmanns kam, für die Unterstützung. Neben diesem Neubau sei zukünftig ein weiterer in der Wegberger Innenstadt geplant, fügte Stock später an sowie werden mit An- und Umbauten an bestehenden Einrichtungen Kindergartenplätze geschaffen.

info Neue Kita in Arsbeck auf 1100 Quadratmetern Beteiligte Carolus Magnus GmbH (Investor), Architekturbüro Hansen Hano, Kreis-Jugendamt, Johanniter- Unfall-Hilfe (Betreiber), Verwaltung Wegberg, SEWG. Kindertagesstätte Grundstück mit 4000 Quadratmetern, Nutzfläche von 1100 Quadratmetern, sechs Gruppen; Bau energiesparend nach KFW 55 Standard, mit Kinderbistro und Bewegungsraum.

Für die Carolus Magnus GmbH als Investorin ist es das erste Kindergarten-Projekt, für das sie sich einsetzt, erläuterte Silvia Gottlob, die mit Bruder Bernhard Gottlob verantwortlich ist. Ein Bauvorhaben, das wichtig für das Funktionieren einer Gesellschaft sei. Das traditionelle Unternehmen hat seinen Sitz in Geilenkirchen und in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Hansen Hano bereits viel geschafft, wie sie sagte. Für Arsbeck ist Ute Carduck die feste Ansprechpartnerin. Sie als Architekturbüro bauen dagegen schon sehr lange und immer wieder gerne Kindertagesstätten, fügte Ralf Hansen an. Es handle sich nach KFW 55 Standard um eine sehr energiesparende Bauweise. So sorgen gute Dämmung von Gebäude und Satteldach sowie Luft-Wärmepumpe für einen Energieverbrauch von 55 Prozent des aktuellen Standards. Und wenn der erste Bagger – innerhalb der nächsten anderthalb Monate – rollt, werden sie ein gutes Jahr danach fertig sein.

Auf jahrelange gute Zusammenarbeit mit den Architekten blickte auch Stefanie Schneider, Fachbereichsleiterin für Kindergärten der Johanniter-Unfall-Hilfe, zurück. Diese betreibt bereits neun Kindergärten im Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg, insgesamt 70 in NRW und hiermit zukünftig den ersten in Wegberg. Dazu wird sie voraussichtlich 20 Vollzeitkräfte generieren.