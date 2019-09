DBU-Naturerbefläche Arsbeck : Exkursion am Freitag durch das ehemalige Militärgelände

Exkursion am Freitag durch das ehemalige Militärgelände

Arsbeck Eine Exkursion durch das ehemalige Übungsgelände der britischen Streitkräfte auf der jetzigen DBU-Naturerbefläche an der B221 bei Wegberg-Arsbeck bietet der Verein Haus Wildenrath für Freitag, 27. September, von 15 bis 18 Uhr an.

Durch die militärische Nutzung und die strikte Abschottung konnten sich dort seit über 60 Jahren verschiedene besondere Lebensräume entwickeln. Entsprechend gehört das ehemalige britische Übungsgelände mit seinem Arteninventar mit zu den naturschutzwürdigsten Gebieten im Kreis Heinsberg. Aufgrund seiner Naturschutzwürdigkeit wurde das ehemalige Übungsgelände in das Nationale Naturerbe der Bunderepublik Deutschland aufgenommen. Seit 2016 ist die gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), das DBU Naturerbe, für die DBU-Naturerbefläche Arsbeck verantwortlich. Gemeinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Sparte Bundesforst, werden offene Lebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzenarten durch Pflege bewahrt. An diesem Nachmittag erfahren die Exkursionsteilnehmer viel Wissenswertes über die unterschiedlichen Lebensräume mit ihrem Arteninventar, der Flächenpflege sowie die Effekte der dort eingerichteten Beweidung. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der B221 zwischen Wegberg-Arsbeck und Niederkrüchten. Die Exkursion wird geleitet von Brigitta Szyska und Forstrevierleiter Martin Wingertszahn. Anmeldung ist zwingend erforderlich bei: Naturschutzstation Haus Wildenrath, 02432 90400; info@naturschutzstation-wildenrath.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.