Ex-Höhner-Gitarrist aus Wegberg mit neuem Titel „Wir sind ein Land“ : Rudnik schreibt Charity-Song für Flut-Opfer

Wegberg Der Wegberger Musikproduzent und Ex-Höhner-Gitarrist Ralf Rudnik trommelt für seinen neuen Charity-Song viele Stars zusammen. Der Titel ist auf allen gängigen Download-Portalen verfügbar.

Der erfolgreiche Wegberger Musikproduzent, ehemaliger Gitarrist der Höhner, überlegte keine Sekunde. „Ja, ich muss was machen“, nickte er. Einerseits habe er sich wie gelähmt gefühlt, erklärt der 61-Jährige. Aber Ralf „Ralle“ Rudnik wollte auch sofort helfen – mit dem, was er am besten kann: Musik.

Zur Person Am 12. August wird er 62. Der Wegberger Musikproduzent Ralf „Ralle“ Rudnik spielte in den Begleitbands zahlreicher Stars, darunter Roland Kaiser und Howard Carpendale. Als Gitarrist der Kölner Mundartband Höhner wirkte er in der Zeit von 1999 bis Ende 2007, stieg dann aus, um sich wieder verstärkt eigenen Projekten zu widmen.

Den Prozess, wie „Wir sind ein Land“ entstand, beschreibt der Musiker so: „Ich bin einfach durch meinen Garten gelatscht. Mehrere Stunden. Das Handy wie ein Diktiergerät vor mir. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu texten.“ Sämtliche Instrumente spielte er selbst ein, als die beteiligten Künstler ihren Part in seinem Studio aufgenommen hatten oder ihm ein Podcast auf elektronischem Weg zugeschickt hatten.“ Nach 24 Stunden war alles fertig.“

Das Lied, dessen Einnahmen über einen Notar an die Hilfsopfer der Hochwasser-Katastrophe weitergeleitet werden sollen, wird am Freitag (30. Juli) veröffentlicht, ist dann zum Beispiel bei YouTube zu finden. Rudnik hofft, dass eine möglichst hohe Summe zusammenkommt.

Am Samstag macht er sich auf den Weg ins schwer getroffene Bad Neuenahr. Der Wegberger hat durch seine Freundin Michaela Hayer Kontakte geknüpft in den stark beschädigten Ortsteil Heimersheim. Dort organisiert Architekt Udo Heimermann schnelle Hilfen. Michaela Hayer half bei den Aufräumarbeiten. Ralf Rudnik wird beim stimmungsvollen Helferabend am Samstag (31. Juli) im Biergarten des Hotels Zum Stern auftreten, den Heimermann organisiert hat. Eine kurze Verschnaufpause, für ein paar Stunden die großen Sorgen vergessen, die das Wasser in den idyllisch gelegenen Ort in Rheinland-Pfalz gespült hat. „Es gibt Würstchen und Pommes frites, dazu 650 Liter Freibier“, berichtet der Organisator stolz am Telefon.