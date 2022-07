Steinmeier und Scholz besuchen Gedenkfeiern : „Signal für Zusammenhalt“ – NRW gedenkt den Flutopfern

Vorher-Nachher-Fotos nach einem Jahr Flutkatastrophe in NRW

Euskirchen/Bad Neuenahr-Ahrweiler Das extreme Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat mehr als 180 Menschen in den Tod gerissen. Ein Jahr später gedenken Bundespräsident und Bundeskanzler der Flutopfer, ihre Besuche in den zerstörten Gebieten sollen auch Zeichen der Solidarität sein.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gedenkt die NRW-Landesregierung der Opfer - darunter allein 49 in NRW. Insgesamt hat die Jahrhundertflut in NRW und Rheinland-Pfalz über 180 Menschen das Leben gekostet.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam am Donnerstag zunächst in das im Juli 2021 schwer getroffene Ahrtal. In Begleitung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach er beim Besuch einer wiederaufgebauten Weinstube im teilzerstörten Winzerdorf Altenahr mehr als eine Stunde mit Betroffenen, Helfern und Kommunalpolitikern. Anschließend wollte das Staatsoberhaupt in einer weiteren flutgeschädigten Ahr-Weinbaugemeinde, in Dernau, eine Schreinerei und ein Weingut besuchen. Beide Betriebe waren ebenfalls vom Hochwasser beschädigt worden. Am Nachmittag wollte Steinmeier nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen weiterreisen, um an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilzunehmen. Nach der von extremem Starkregen ausgelösten Sturzflut im Ahrtal war es für den Bundespräsidenten der dritte Besuch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Er hatte am 1. September 2021 beim Trauerstaatsakt am Nürburgring in der Eifel eine Ansprache gehalten. Außerdem besuchte er am 10. Oktober Hochwassergebiete im Ahrtal.

Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte am Morgen laut einer Mitteilung geäußert, die Hochwasserkatastrophe sei ein „Einschnitt in der Geschichte unseres Landes“, die Bilder hätten sich in die Erinnerung eingebrannt. Dazu gehörten nicht nur die Verluste und die unbändige Kräfte der Natur, sondern auch die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander.

„Wir müssen uns besser auf solche Großschadensereignisse vorbereiten“, forderte der CDU-Politiker. Die Katastrophe mahne, beim Klimaschutz voranzukommen. „Die Katastrophe ist gleichzeitig ein Auftrag an uns, durch einen massiv beschleunigten Klimaschutz diese und künftige Generationen vor solchen Ereignissen zu schützen“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne).

Auch Neubaur hob die Leistungen der Rettungskräfte und vielen Freiwilligen hervor. Sie hätten nach der Flut mit angepackt und seien über sich hinausgewachsen.

Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz getötet worden - 134 im Ahrtal und ein Mann in der Eifel. Zwei Menschen werden noch vermisst. In Rheinland-Pfalz war neben Ahrtal und vielen Gebieten der Eifel etwa auch der Ortskern von Trier-Ehrang betroffen; das Hochwasser der Kyll schädigte viele Häuser.

Anlässlich des ersten Jahrestages der Katastrophe mahnte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, an, Deutschland müsse krisenfester werden - mit einer besseren Organisation und Warnung sowie sensibilisierten Bürgerinnen und Bürgern. „Wir müssen uns besser vorbereiten“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Krisenvorsorge müsse auch bei jedem Einzelnen optimiert werden - alle Menschen müssten sich fragen: „Was können wir dazu tun?“

Wichtig sei eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren und der Ausbau des Warnsystems, betonte Tiesler. „Wir haben ein Sirenen-Förderprogramm beispielsweise aufgelegt, wir wollen den Warnmix verschiedener Warnmittel ausbauen (...), damit eben eine Warnung effektiver bei den Menschen ankommen kann.“

Nach Einschätzung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) - einer Behörde in Rheinland-Pfalz - wird der Wiederaufbau nach der Flut in dem Bundesland noch Jahre dauern. „Ich kann sehr gut nachempfinden, dass vielen der Wiederaufbau nicht schnell genug geht. Wir tun unser Möglichstes, um die Prozesse in unserem Verantwortungsbereich so gut zu strukturieren, wie nur möglich“, sagte ADD-Präsident Thomas Linnertz einer Mitteilung zufolge. Als Mittelbehörde zwischen Land und Kommunen unterstützt die ADD beim Wiederaufbau der Infrastruktur.

Im Interview mit den ARD-„Tagesthemen“ sagte Ministerpräsidentin Dreyer am Mittwochabend, sie sehe keine Veranlassung, sich im Namen der Landesregierung zu entschuldigen. „Das Ausmaß dieser Katastrophe konnte so niemand voraussehen.“ Zudem sei der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz kommunal verortet. „Wir müssen der Frage nachgehen, warum der Katastrophenschutz nicht funktioniert hat, und was müssen wir vor allem tun für die Zukunft“, so Dreyer.

Bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Ahrtals in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Abend (17.30 Uhr) wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Gast ohne Redebeitrag erwartet. Im Kurpark der stark flutgeschädigten Kreisstadt können sich bei dem öffentlichen Gedenken bis zu 2000 Menschen versammeln. Die Erinnerung an die Opfer soll laut der Landesregierung verbunden werden mit einem „sichtbaren Signal für den Zusammenhalt und den gemeinsamen Aufbruch“.

Das Programm wird vom SWR im Fernsehen und als Livestream im Internet übertragen. Geplant sind Ansprachen von Ministerpräsidentin Dreyer, der parteilosen Ahrweiler-Landrätin Cornelia Weigand und dem Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU). Auch Worte von vier Flutopfern stehen auf dem Programm.

Auch Deutschlands westlicher Nachbar Belgien erinnerte an die Flut. König Philippe und Königin Mathilde trafen am Donnerstag in der wallonischen Stadt Limburg auf geschädigte Geschäftsleute, Vertreter der Rettungsdienste und der Behörden, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. In der Stadt war Belga zufolge vor einem Jahr jedes dritte Haus überschwemmt. Insgesamt starben bei den Unwettern im Juli 2021 in Belgien 39 Menschen.

