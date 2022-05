Angerdorf Rickelrath : Wegberger Dorfgemeinschaft setzt sich für guten Zusammenhalt ein

Wegberg Im kommenden Jahr will der Verein Angerdorf Rickelrath wieder das über Wegberg hinaus bekannte Kürbisfest ausrichen. Die Planungen dazu laufen bereits. Bei der Dorfversammmlung wurden weitere Projekte vorgestellt.

Planmäßig hätte das Kürbisfest im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wie Wilfried Reiners berichtete. Es wurde aber aufgrund von Corona und der damit verbundenen Planungsunsicherheit verschoben. Das Kürbisfest ist wohl die größte Veranstaltung dieser Art im Stadtgebiet Wegberg und weit darüber hinaus. Reiners betonte, dass das Interesse der Marktbeschicker bereits jetzt – ein Jahr im Voraus – riesig sei. Die Umsetzung könne nur unter Mithilfe aller Rickelrather Einwohner, Freunde und ehemaligen Dorfbewohner gelingen. „Es fördert enorm das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft“, so der Vorsitzende. Der Erlös soll wieder dem gesamten Dorf für gemeinnützige Projekte zugutekommen.

Eine der Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr waren die Rickelrather Adventsfenster, die auch wieder für 2022 geplant sind. Corona-bedingt waren leider keine geselligen Treffen mit Glühwein und Punsch bei der Öffnung der einzelnen Fenster möglich. In Verbindung mit den Adventsfenstern wurde auch am 24. Dezember das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt. Im Keller des Anton-Heinen-Hauses wurde die Elektrik erneuert und Abdichtungsarbeiten vorgenommen, sodass der Keller zukünftig als zusätzlicher Versammlungsraum genutzt werden kann. Anfang des Jahres hat der Verein die neue Rickelrather Broschüre „Ein Dorf und seine Vereine stellen sich vor“ vorgelegt.

Kassierer Richard von der Lohe stellte die weiteren Projekte für 2022 vor: So sei unter anderem die Erneuerung des Buswartehäuschens am Anger mit zusätzlicher Bücherbox und die Ergänzung des Wartehäuschens auf der Kirchenseite um eine Sitzbank geplant. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wegberg soll der Kinderspielplatz an der Kirche neugestaltet werden. Grillnachmittage für Senioren, Kinderbasteln und Sportangebote runden das Programm ab.