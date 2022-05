Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Mit dem Maibaum Tradition pflegen

18 Meter hoch ragt der Maibaum in Rayen in die Höhe. Aufgestellt wurde er von der Martini Bruderschaft. Foto: nop Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Am Wochenende wurden im Neukirchen-Vluyner Stadtgebiet gleich an mehreren Stellen wieder die Maibäume aufgestellt. Ein richtiger Hingucker ist der Baum in Rayen mit einer Höhe von 18 Metern.

Von Sabine Hannemann

Der stolze Maibaum von 18 Metern Länge ist ein richtiger Hingucker geworden. Mit vereinten Kräften stellte am Samstag die St. Martini-Bruderschaft Eyll-Rayen ihren Maibaum an der Landschänke zur Grenze auf. Hilfe kam von der Rayener Bürgerschaft, als Jungschützenmeister Adrian Messner (27) mit der Jugend, erkennbar am weißen Hemd und Strohhut, den Baum aufstellte. „Weiter vor, hoch, nicht aufgeben“, so die Zurufe.

Mit Hilfe eines PS-starken Treckers und der örtlichen Feuerwehr wurde der Baum in rot-weißen Farben und den Maikränzen an der vorgegebenen Stelle in den Boden gebracht, entsprechend ausgerichtet und gesichert. Den Baum hatte Baronin von der Leyen vor Corona zur Verfügung gestellt. Solange wurde der Baum eingelagert. „Wir treffen uns in dieser Form das erste Mal wieder“, freute sich Brudermeister Franz-Peter Mölders. „Die Arbeit, die jetzt unsere Jugend geleistet hat, ist vorbildlich“, lobte er das Engagement des Nachwuchses.

Aktuell sind 20 junge Leute im Alter von 16 bis Ende 20 der Bruderschaft beigetreten. „Das klappt mit Whatsapp“, so Adrian Messner. „Uns geht es um den Zusammenhalt, um unser Dorf und die Gemeinschaft. Und dass wir für unser Dorf da sind und helfen, wo Hilfe gebraucht wird.“

Für die neuen Mitglieder geht es in nächster Zeit um das Kennenlernen, beispielsweise bei einer Planwagenfahrt. In der Dorfgemeinschaft steht demnächst wieder der Bürgerstammtisch auf dem Programm. Die Löschgruppe Rayen plant am Sonntag, 12. Juni, 11 bis 15 Uhr, einen Schnuppertag. Der Brandschutztag am Rayener Feuerwehrgerätehaus findet am Samstag, 20. August, statt.

Der Maibaum-Tradition fühlte sich am Samstag ebenfalls der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Vluyn verbunden. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde der Maikranz am Handwerkerbaum auf dem Vluyner Platz angebracht. Am Sonntag stellte der Neukirchener HVV seinen Maibaum im eher kleinen Kreis auf. „Wir haben darüber lange diskutiert und coronabedingt auf eine größere Veranstaltung mit vielen Menschen verzichtet“, sagte Karin Haaz, stellvertretende Vorsitzende.