Freiwillige Feuerwehr in Wegberg zieht Bilanz : Einsatzreiches Jahr für die Löschgruppe Wildenrath

In der Löschgruppe Wildenrath der Freiwilligen Feuerwehr standen mehrere Beförderungen an. Foto: Lena Graab

Wegberg Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung auf 2021 zurück. Außerdem wurden mehrere Einsatzkräfte geehrt und befördert.

Isabell Graab, Marc Brauwers und Michel Müller haben sich in den vergangenen fünf Jahren aktiv am Einsatz- und Übungsdienst beteiligt und wurden daher zu Hauptfeuerwehrfrau beziehungsweise Hauptfeuerwehrmann befördert. Nach bestandenem Truppführerlehrgang ist Ann Sophie Honnes nun Unterbrandmeisterin. Lena Graab hat sich in den vergangenen zwei Jahren zwei Jahren ebenfalls aktiv am Einsatz- und Übungsdienst beteiligt und wurde daher zur Oberbrandmeisterin befördert.