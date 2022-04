Veranstaltungen in Wegberg : Kultursommer bietet Klänge, Karossen und Trödel

Im Stadtpark findet ein Trödelmarkt an jedem ersten Sonntag in den Monaten von Mai bis Oktober statt. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg In den Sommermonaten zwischen Mai und Oktober gibt es ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm in der Mühlenstadt. Für die Konzerte auf dem Rathausplatz zahlen Zuschauer keinen Eintritt.

Die Stadt Wegberg lädt gemeinsam mit der NEW, der Kreissparkasse Heinsberg, der Volksbank Mönchengladbach, der Gastronomie Japi´s Bistro und dem Oldtimer-Treff Grenzlandring Wegberg zu einer Veranstaltungsreihe ein: An jedem ersten Sonntag im Monat von Mai bis Oktober finden drei Veranstaltungen zeitgleich in der Wegberger Innenstadt statt.

Trödelmarkt Aus dem beliebten City-Trödelmarkt wird 2022 der Familien-Trödelmarkt. Im Wegberger Stadtpark, gegenüber der Burg Wegberg, Burgstraße, findet an jedem ersten Sonntag in den Sommermonaten von Mai bis Oktober ein Stadtparktrödelmarkt statt. Private Anbieter können dort alles verkaufen, was im eigenen Haushalt nicht mehr benötigt wird. Los geht es um 10 Uhr. Einen Standplatz kostet zehn Euro je vier Meter Standfläche, Kinder trödeln auf einer Decke umsonst mit. Wer mittrödeln möchte, kommt am jeweiligen Sonntag ab 8 Uhr zum Stadtpark in Wegberg. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung teilen interessierten Menschen dann einen Standplatz zu. Folgende Termine sind für 2022 geplant: 1. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober.

Oldtimer-Treff An jedem ersten Sonntag im Monat ab 13 Uhr von April bis Oktober findet das Treffen von oldtimerbegeisterten Fahrzeugliebhabern statt. Besucher haben die Möglichkeit, liebevoll restaurierte Fahrzeuge aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen. Jedes klassische Fahrzeug – ob mit zwei, drei, vier oder noch mehr Rädern unterwegs, ob groß oder klein, ob mit viel oder wenig Pferdestärken unter der Haube – findet beim Oldtimer-Treff seinen Platz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das sind die Termine für 2022: 3. April, 1. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober. Das Ende der Veranstaltung ist immer offen. Zusätzlich findet am Samstag, 18. Juni, ab 18 Uhr das beliebte „Moonlight-Oldtimertreffen“ statt. Mitten im Sommer ist es lange hell und auch das Wetter sollte überwiegend sonnig sein, hoffen die Organisatoren. Damit wären die Weichen gestellt für einen schönen Sommerabend mit Oldtimern im Mondlicht und Musik im Lounge-Stil.

NEW Kultursommer Schon zum 19. Mal veranstaltet die Stadt Wegberg zusammen mit Sponsoren den Wegberger Kultursommer im Biergarten am Rathausplatz. Bei freiem Eintritt bietet ein buntes Musikprogramm für unterschiedliche Altersklassen einige Leckerbissen. Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, Konzerte bei freiem Eintritt zu arrangieren. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 15.30 Uhr, unter der Telefonnummer 02434 4045 können Sitzplätze vorab reserviert werden.

Los geht es am Sonntag, 1. Mai, mit dem niederländischen Duo Karlijn & Remy, die ihre Zuhörer mit Gitarren und Gesang unterhalten wollen. Free Barbie - kill Ken, das „Power-Rock-Trio vom Niederrhein“ tritt am 15. Mai, auf, gefolgt von der Band Obergärig aus Mönchengladbach am 5. Juni, die Rock und Pop der 60er- und 70er-Jahre mitbringt.

Am 19. Juni will Rob Sure sein Publikum auf dem Rathausplatz begeistern. Der Musiker singt, spielt Gitarre und beherrscht auch das Schlagzeug. Westcoast Rock vom Allerfeinsten bringen Simple Life - New Country am 3. Juli, mit. Zwei Wochen später, am 17. Juli, gehört die Bühne dem Solokünstler René Pütz aus Mönchengladbach und am 7. August der niederländischen Cover-Rockband No Bananas.

Das Bluesrock-Duo Rob Collins und Paddy Boy hat sich für den 21. August angekündigt, das Abschlusskonzert des Kultursommers gestaltet die Band Vividd am 4. September mit Dance-, Funk- & Popklassikern. Zusätzlich gibt es am Samstag, 16. Juli, ab 19 Uhr die Sunset Lounge mit DJ Paytric.

(RP)