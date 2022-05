Benefiz-Konzert für Ukraine : Wegberg sammelt 15.000 Euro ein

Wegberg Beim gut besuchten Wegberger Benefiz-Konzert kamen am Freitagabend 15.000 Euro zusammen. „Wir hätten das ganze Wochenende Musik machen können“, sagte der Veranstalter ob der vielen Anfragen.

Unterstützung Auch in Zukunft will der Helferkreis aktiv bleiben und weitere Spenden sammeln, um Lebensmittel und dringend benötigte Hilfsgüter ins Kriegsgebiet schicken zu können.

Bürgermeister Michael Stock freute sich über die positive Resonanz auf das Benefizkonzert. „Es ist schön, dass so viele Menschen zusammengekommen sind.“ Auf diese Weise würden Stärke und Solidarität gezeigt. „Es ist schön, dass wir heute Abend Musik statt Waffen sprechen lassen. Waffen können nie die Antwort sein“, machte der Verwaltungschef der Mühlenstadt deutlich. Und weiter: „Keine drei Flugstunden von hier, auf dem Majdan-Platz in Kiew , wäre ein solcher Abend heute nicht möglich.“

Auf dem zentralen Platz, der wie kein anderer für die Unabhängigkeit der Ukraine stehe und nicht viel weiter als Palma de Mallorca entfernt ist, müssten die Menschen Angst haben, von Bomben und Raketen getötet zu werden. Michael Stock: „Keine vier Flugstunden von hier, im eingekesselten Mariupol , leiden die Menschen Hunger und haben Durst, und sie haben alles verloren.“ Die Menschen, die sich von diesen Orten auf den Weg gemacht hätten, wollten in Frieden leben. Sie hätten, so der Erste Bürger weiter, ihre Väter, Ehemänner und Familien zurückgelassen. „Ich habe keine Vorstellung davon, wie schwer das sein muss.“

Heinz Kohlen aus Klinkum spendierte Grillwürstchen, Currywurst und vegane Spezialitäten. Für die große Tombola hatten Wegberger Geschäftsleute Preise im Gesamtwert von rund 3000 Euro gestiftet, darunter Restaurant-Gutscheine, Fahrradzubehör, Gutscheine für Massagen, Yoga-, Coaching- oder Malkurse sowie zahlreiche regionale Produkte. Organisator Tobias vom Dorp zeigte sich überaus zufrieden. „Wir hätten ein ganzes Wochenende lang Musik machen können, so viele Bewerbungen von Künstlern lagen uns vor“, verriet er. Er bat die zahlreichen Besucher des Benefizkonzerts, die aufgestellten Spendenboxen zu füllen, „am besten mit Scheinen, denn Kleingeld ist so schwer zu tragen“.

Jetzt könnten die Frauen, Männer und Kinder in Sicherheit in ihren privaten Gastfamilien leben. Nach zwei erfolgreich durchgeführten Touren plant die Ehrenamtler-Initiative erst einmal keine weitere Fahrt. „Aber wir sammeln weiterhin Spenden, die auch dringend benötigt werden“, so Franz Ingmanns. Mit den eingegangen Geldern werden Lebensmittel und Hilfsgüter gekauft, um die notleidende Bevölkerung in der Ukraine zu unterstützen.