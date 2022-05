Wegberger Klimaschutzroute : Rundtour sensibilisiert für die Umwelt

Die Wegberger Klimaschutzroute führt auch über innerstädtische Fahrradwege, an denen der Zahn der Zeit genagt hat – zum Beispiel am Beeckbach nahe der Ophover Mühle. Foto: Stephan Vallata

Wegberg Die Wegberger Klimaschutzroute wird am kommenden Samstag eingeweiht. Entworfen haben sie der Verein Klimatisch und der ADFC. Darum lohnt es sich mitzuradeln.

Krisen begleiten seit geraumer Zeit unseren Alltag. Erst kam die Corona-Pandemie, die seit mehr als zwei Jahren das öffentliche Leben einschränkt. Vor kaum mehr als zwei Monaten markierte dann der russische Überfall auf die Ukraine den Beginn eines Krieges, der mitten in Europa tobt. Eine andere dringliche Krise ist etwas in den Hintergrund geraten, weil sie abstrakter ist und die Folgen erst langfristig fassbar werden: der menschengemachte Klimawandel. Um den Fokus darauf zu richten, hat der Verein Klimatisch in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Heinsberg die Wegberger Klimaschutz-Route entwickelt. An diesem Samstag wird sie offiziell eingeweiht – Mitradelnde sind herzlich willkommen.

Bei der Klimaschutzroute handelt es sich um eine familienfreundliche Fahrrad-Rundtour durch das Wegberger Stadtgebiet auf einer Länge von 41 Kilometern. An 18 Haltepunkten entlang der Route können sich Nutzer verschiedene Beispiele vorbildlich umgesetzter Klimaschutzmaßnahmen, aber auch die negativen Folgen des Klimawandels mit eigenen Augen anschauen. Sie führt überwiegend über ruhige Nebenstraßen, asphaltierte Fahrrad- und Wirtschaftswege sowie durch den Dalheimer Wald. Auch sieben Mühlen mit Einkehrmöglichkeiten liegen an der Strecke.

Einen interaktiven Routenplan mit Details zu jedem Haltepunkt und eine druckbare Routenbeschreibung finden interessierte Menschen auf der Homepage des Vereins Klimatisch: www.klimatisch-wegberg.de. Dort kann auch eine GPS-Datei für Navigationsgeräte heruntergeladen werden. Die Klimaschutzroute ist darüber hinaus in den Tourenplaner-Apps Komoot, Outdooractive und Alltrails abrufbar.

„Vorbild für die Klimaschutzroute war die Wegberger Mühlentour“, sagt Lothar Herweg, der zweite Vorsitzende von Klimatisch. Allerdings sei die Zielsetzung eine andere: „Wir möchten im Verlauf der Route Klima-Relevantes aufzeigen.“ Dazu gehören etwa das Bike-Hotel am Bahnhof, der Start- und Zielpunkt der Tour ist, zudem E-Bike- und E-Auto-Ladestationen oder Sharing Economy-Projekte wie Bücherkisten und Lebensmittelschränke sowie vor allem Beispiele für die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien. Dazu zählen unter anderem der Windpark in Petersholz oder Photovoltaik-Anlagen (PVA) auf Privathäusern und gewerblich genutzten Objekten. Auch eine sogenannte Eisspeicherheizung in Klinkum, die Energie durch die Umwandlung von Eis zu Wasser erzeugt, gehört zu den Zukunftstechnologien, auf die der Verein aufmerksam machen möchte. Als Beispiel für die Folgen des Klimawandels dienen die Schäden im Dalheimer Wald, die infolge des Dürresommers 2018 entstanden sind und vor allem den Fichtenbestand betreffen.

„Leider konnten wir nicht durchgängig dem Knotenpunkt-System folgen, da es immer noch strukturelle Unzulänglichkeiten aufweist“, sagt Lothar Herweg zur Routenführung. Großen Wert gelegt habe der Verein neben dem Wissens- und Erlebnisfaktor auf eine gute Befahrbarkeit der Strecke. Um den „touristischen Schilderwald“ nicht weiter auszubauen, verzichten ADFC und Klimatisch auf Markierungen entlang der Route und setzen stattdessen auf eine digitale Karte, die über mobile Geräte aufgerufen werden kann.