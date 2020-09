Wegberger Literaturtage vom 18. bis 20. September mit Christine Westermann : Westermann liest zu Beginn der Literaturtage

Info

Eintritt Für die einzelnen Veranstaltungen der Wegerger Literaturtage (in der zeit vom 18. bis 20. September) müssen vorher Eintrittkarten gekauft werden. Diese sind in der Buchhandlung Kirch (auch telefonisch) und im Reisebüro Scholz erhältlich. Die Zuhörerzahl ist allerdings wegen der Corona-Pandemie begrenzt, an der Tageskasse werden nur Restkarten verkauft. Zu derr Abschlussveranstaltung „Zehn Jahre SiebenSchreiber 2010-2020“ im Forum Wegberg ist der Eintritt frei.