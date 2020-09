Hückeswagen in der Haushaltssicherung : Virus macht Haushalt nicht zur Makulatur

Hückeswagen In der Serie geht es heute zum Abschluss um die Frage, ob die Pandemie ein bis jetzt gelingendes Konzept auf der Ziellinie doch noch zunichte macht. Zumindest können die Kosten dafür im Haushalt „separiert“ werden.

Manche, die als politische Neulinge zur Wahl antreten und in den neuen Rat drängen, scheinen es ganz genau zu wissen und verkünden es auch laut: „Ich garantiere Ihnen, dass der Haushaltsausgleich 2024 nicht zu stemmen sein wird.“ Markus Lietza, Spitzenkandidat der erstmals in Hückeswagen antretenden AfD, sagte es im August bei der Diskussion der Kolpingsfamilie im Forum. Die Aussage stand im Zusammenhang mit der Frage, welche negativen Folgen die Pandemie für die Finanzen der Stadt hat und noch haben wird.

Die Pandemie hat natürlich wirtschaftliche Auswirkungen auf das „Unternehmen Stadt“. Was Lietza übersah oder nicht wusste: Die schlagen sich aber, anders als von ihm unterstellt, nicht unmittelbar im Haushalt nieder. Und also auch nicht im Haushaltssicherungskonzept (HSK), in dem der Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben weiterhin, wie seit fünf Jahren, für 2024 rechnerisch dargestellt wird. Möglich wird das durch „Separierung“, auch „Isolierung“ genannt. Im Kern heißt das, dass alle durch die Pandemie bedingten Mehrkosten und Ertragsausfälle separat in der Bilanz verbucht werden. Sie werden quasi heraus gezogen aus dem Ergebnisplan des Haushalts, der die Gesamterträge, die Gesamtaufwendungen und damit auch das Jahresdefizit ausweist, das 2024 auf Null stehen soll. Dass mit der Pandemie per se der Haushaltsausgleich zur Utopie wird, ist also schlicht falsch.