ÖPNV-Sonderprogramm : 182.300 Euro für moderne Bushaltestellen in Wegberg

182.300 Euro für moderne Bushaltestellen in Wegberg

Einige Bushaltestellen in Wegberg – im Bild die Haltestelle Eickels zwischen Klinkum und Arsbeck an der Linie 413 – müssen dringend modernisiert werden. Foto: Michael Heckers

Erkelenzer Land ÖPNV-Nutzer in Wegberg und im übrigen Erkelenzer Land können sich auf Mittel für den Nahverkehr freuen. Vor allem marode Bushaltestellen in Wegberg sollen damit modernisiert werden.

Gute Nachricht für Nutzer des Öffentlichen Pesonennahverkehrs in Wegberg und im übrigen Erkelenzer Land: Aus dem Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur des ÖPNV des Landes NRW fließen 762.500 Euro in den Kreis Heinsberg. Davon sind 182.300 Euro (107.100 Euro für 2020 und 75.200 Euro für 2021) für die Modernisierung von Bushaltestellen im Stadtgebiet Wegberg vorgesehen. Die übrigen 580.200 Euro (188.000 Euro für 2020 und 392.200 Euro für 2021) sollen für die Anpassung des Betriebshofes der Westverkehr in Geilenkirchen mit Blick auf die Einführung alternativer Antriebe eingesetzt werden.