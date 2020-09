Konzert mit Christian Schmitt und Matthias Höfs : Zwei Weltstars gastieren in Beeck

Für die Aufführung des Jubiläumskonzert in Beeck verpflichtete Opus 512 Christian Schmitt (Orgel) und Matthias Höfs (Trompete). Foto: Opus 512

Beeck Christian Schmitt und Matthias Höfs sind beim Jubiläums-Orgelkonzert des Wegberger Kulturförderkreises Opus 512 in der Beecker Kirche St. Vincentius zu hören.

Der Wegberger Kulturförderkreis Opus 512 veranstaltet am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr in der Beecker Kirche St. Vincentius sein 50. Orgelkonzert. Für die Aufführung dieses Jubiläumskonzertes hat Opus 512 mit Christian Schmitt (Orgel) und Matthias Höfs (Trompete) zwei Weltstars verpflichtet.

Seit seinen Debüts bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle und den Salzburger Festspielen mit Magdalena Kožena zählt Christian Schmitt zu den international gefragtesten Organisten. Er wird für sein virtuoses und charismatisches Spiel gerühmt. Seit 2014 ist er Principal Organist der Bamberger Symphoniker, für die er die Orgelserie für die Konzerthalle Bamberg kuratiert.

Höhepunkte der Saison 2019/2020 sind sein Debüt in der Walt Disney Concert Hall präsentiert vom Los Angeles Philharmonic, und Aufführungen mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim als auch mit der NDR Radiophilharmonie unter Lionel Bringuier. Er spielte an den Orgeln der Elbphilharmonie Hamburg, des Konzerthauses Berlin, der Philharmonie Berlin, des Wiener Musikvereins, des Gewandhauses Leipzig oder des Maison Symphonique Montreal. Als passionierter Pädagoge ist er als internationaler Gastdozent an Hochschulen weltweit tätig.

Darüber hinaus unterrichtete er im Rahmen einer Lehrstuhlvertretung die Klasse von Professor Jürgen Essl und als Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik Saar. Christian Schmitt ist als Sachverständiger beratend für Sanierungen und Neubauten von Orgeln in Berlin, Nürnberg, Zürich, Luzern und Brünn tätig. Er gehört zahlreichen internationalen Musikwettbewerbsjurys an und engagiert sich für das Musikvermittlungsprojekt „Rhapsody in School“.

Mit sechs Jahren erklärt Matthias Höfs die Trompete zu „seinem Instrument, weil sie so schön glänzt“. Seine Ausbildung erhält er bei Professor Peter Kallensee an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und Professor Konradin Groth an der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. Gerade 18 Jahre alt, wird er Solotrompeter des Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Die faszinierende Welt der Oper genießt er 16 Jahre lang. Höfs wird zur gleichen Zeit Mitglied des Ensembles German Brass, mit dem er weltweit erfolgreich ist.

Aufgeführt werden in Beeck Werke unter anderem von Albioni, Bach, Tartini und Langlais. Karten zum Preis von 18 Euro gibt es bei Opus 512 unter 02434 992924 und www.opus512.de oder mail@opus512.de.

(RP)