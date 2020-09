Wassenberg investiert zwei Millionen Euro : Mehr Sicherheit auf den Radwegen

Wassenberg Die Stadt Wassenberg zeigt sich wieder aktiv - derzeit wird der zweite Bauabschnitt des Radweges „Elsumer Weg“ fertiggestellt. In Zukunft soll dann auch der Effelder Waldsee mit dem Amici Beach besser per Rad erreichbar sein.

In Wassenberg werden wieder Radwege gebaut. Von der aktuellen Baustelle betroffen ist die Gemeindeverbindungsstraße 36 im Dreieck Birgelen, Ophoven, Effeld. Sowohl der Ortseingang Effeld als auch der in Ophoven werden zukünftig durch den neuen Radweg verbunden. Außerdem wird in den Bereichen des neuen Radwegs auch die komplette Fahrbahn erneuert, teilt die Verwaltung mit. Die Maßnahme soll die Infrastruktur für Radfahrer im Stadtgebiet weiter verbessern.

Der Ausbau des Radwegenetzes bewegt sich laut Stadtkämmerer Willibert Darius in einer finanziellen Größe von rund zwei Millionen Euro. Außerdem werden an den Ortseingängen Effeld und Ophoven die Fahrbahnen für Automobile verengt, was mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung einher geht. „Wenn an diesen Stellen mehr Radfahrer unterwegs sind, kann es nicht sein, dass einige Fahrer quasi in die Ortschaft geflogen kommen“, sagt Darius. Als weitere Sicherheitsmaßnahme wird an den angesprochenen Stellen eine zusätzliche Straßenbeleuchtung angebracht, die bislang lediglich bis vor das Ortsende reicht.