150 Herzfeld-Arbeiten in Wassenberg : Galerie Noack eröffnet Anatol-Ausstellung

INFO

Gefragt Die aus Hochneukirch stammende und in Düsseldorf wirkende Meral Alma (33) ist ein international aufleuchtender Stern am Künstlerhimmel. Einige ihrer Bilder sind bereits für sechsstellige Summen an Kunden auf der ganzen Welt verkauft worden.

Dauer Die Ausstellung ist noch bis zum Samstag, 26. September, in der Wassenberger Galerie Noack zu sehen.