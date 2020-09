Förderzusage für Wassenberg : 588.500 Euro vom Bund für Sportpark Orsbecker Feld

Wassenberg An der L 117 baut die Stadt Wassenberg eine der modernsten Trainings- und Wettkampfstätten in der Region. Für den Sportpark Orsbecker Feld gibt es jetzt eine kräftige Finanzspritze vom Bund.

Um die Finanzen der durch die Corona-Pandemie verursachten Löcher in den kommunalen Haushalten etwas zu füllen, hat der Deutsche Bundestag die Mittel für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur“ um weitere 600 Millionen Euro aufgestockt. „Dies ist genau das richtige Signal an die Kommunen, die in dieser Zeit besonders belastet sind. Ich freue mich, dass durch den Bau der Sportanlage Wassenberg-Orsbeck nachhaltig dafür gesorgt wird, dass der Schul- und Vereinssport vor Ort sichergestellt wird“, sagt Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers (CDU) aus Heinsberg.