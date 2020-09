Kostenpflichtiger Inhalt: Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven, Wassenberg : So präsentieren die Städte die Ergebnisse am Wahlsonntag

Bei den Kommunalwahlen 2014 verfolgten Bürgermeister Peter Jansen und Christel Honold-Ziegahn die Ergebnisse im Erkelenzer Rathaus. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Wegberg verzichtet auf Veranstaltung im Forum. Im Kreishaus Heinsberg bestehen Zugangsbeschränkung und Maskenpflicht. Ergebnisse auf Leinwänden können Bürger in Erkelenz in der Stadthalle, in Hückelhoven und Wassenberg im Rathaus verfolgen.