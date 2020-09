Konzerte in Wassenberg : Hutkonzerte unter freiem Himmel auf dem Roßtorplatz

Wassenberg Spin off, Jooles und Manfred G. sind auf dem Rosstorplatz in Wassenberg. Eintritt wird nicht verlangt, aber es erfolgt kein Zutritt ohne Reservierung bei den Gastronomen rund um den Platz.

Das Programm startet am Freitag, 11. September, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit Spin off. Wenn sich vier Ausnahmemusiker aus Spaß an der Musik zusammenfinden und die Songs spielen, die ihnen am Herzen liegen, diese dann so interpretieren, wie es ihnen gefällt – das ist Spin off. Ein entspannter unplugged-Abend mit Songs von Ed Sheeran, Peter Gabriel, Mike and the Mechanics, U2, Kings of Leon, Cyndi Lauper, Clean Bandit, Max Giesinger, Robbie Williams.