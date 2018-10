Polizei gibt Entwarnung : Vermisster aus Wassenberg wieder da

Wassenberg Am Mittwoch wurde ein 48-Jähriger aus Bulgarien stammender Mann aus Wassenberg vermisst. Am Samstag konnte er wohlbehalten in den Niederlanden aufgegriffen werden.

Seit Mittwoch (10. Oktober 2018) hatte die Polizei nach dem 48-jährigen, aus Bulgarien stammenden Mann gesucht. Er war zu Besuch bei Verwandten in Wassenberg und von dort verschwunden. Am Samstag konnte er wohlbehalten in den Niederlanden (Grenznähe) aufgegriffen werden. Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben das von der Polizei herausgegebene Foto zur Personensuche aus Persönlichkeitsrechten aus dem Artikel entfernt.

(aha/siev)