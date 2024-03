Neue Ausstellung in Wassenberg Vom Bergfried ins warme Lissabon

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH (KKH) kündigt ein weiteres Veranstaltungshighlight in der Stadt, besser gesagt im Bergfried hoch über den Dächern der Stadt, an: Die Ausstellung mit dem Titel „Lisboa“ von José Castanheira wird ab Sonntag, 7. April, im Bergfried in Wassenberg präsentiert, teilt die KKH mit. Künstler José Castanheira ließ sich bei seiner einzigartigen künstlerischen Vision von seiner Kindheit in Portugal, die vor allem durch eine sehr lebhafte Geselligkeit geprägt war, inspirieren. Heute lebt und arbeitet der Künstler in Roermond in den Niederlanden.